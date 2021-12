Coreia do Norte realiza exercício militar para comemorar fundação do exército

A Coreia do Norte comemorou nesta terça-feira o 85º aniversário da fundação de seu exército e realizou um grande exercício com fogo real em uma aparente demonstração de força em meio a tensões entre os EUA e Pyongyang sobre programas nucleares e de mísseis.

De acordo com a agência de notícias da Coreia Do Sul "Yonhap", ao invés de realizar um teste nuclear ou lançamento de mísseis, a Coreia do Norte organizou um teste de artilharia de longo alcance perto da cidade de Wonsan. Segundo fontes da agência, este foi o maior exercício de tiros realizado até o momento. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, teria participado das manobras.

As tensões na península coreana aumentaram devido à preocupação com o possível ataque preventivo dos Estados Unidos contra Pyongyang para combater os atos provocativos. Especula-se que Pyongyang pode realizar seu sexto teste nuclear ou lançar um míssil balístico de longo alcance para marcar seu evento militar.

A Coreia do Norte aumentou sua retórica belicosa contra Washington, alertando que os EUA terão que escolher entre a rendição política e militar.

