Coreia do Norte explode escritório de relações com a Coreia do Sul

O clima de tensão entre as Coreias parece está longe do fim. Após ameaças de Kim Yo Jong, da irmã do ditador norte-coreano Kim Jong Un, a Coreia do Norte anunciou na manhã desta terça-feira, 16, que explodiu o escritório de relações com a Coreia do Sul.

"A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong às 14h49 locais", declarou a mensagem divulgada pelo ministério, responsável pelas relações entre as duas Coreias.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, foi possível ver uma grande quantidade de fumaça após uma explosão na região onde o escritório funcionava, na cidade de Kaesong, Coreia do Norte.

Inaugurado em 2018, o local tinha como objetivo reunião entre os lideres das coreias, Moon Jae In, presidente da Coreia do Sul e Kim Jong Un, ditador norte-coreano.

