Coreia do Norte diz que EUA vão receber mais 'pacotes de presente'

A Coreia do Norte afirmou que endereçou recentemente um "pacote de presente" aos Estados Unidos e que mais virão em seguida. A afirmação foi do embaixador do país na Organização das Nações Unidades (ONU), Han Tae Song, nesta terça-feira, 5, durante pronunciamento na Conferência do Desarmamento.

A declaração foi feita dois dias após a Coreia do Norte realizar o sexto e maior teste nuclear até o momento. "As recentes medidas de autodefesa do meu país são pacotes de presente endereçados a ninguém mais que os EUA", disse Han.

O embaixador complementou afirmando que os EUA vão continuar recebendo os "pacotes" se continuar "recorrendo a provocações imprudentes e tentativas fúteis de colocar pressão na Coreia do Norte".

Na segunda, os EUA pediram "as medidas mais duras possíveis" contra Pyongyang.

Bomba H

A Coreia do Norte anunciou na madrugada deste domingo, 3, que realizou um teste "bem-sucedido" com uma bomba de hidrogênio, chamada como Bomba H. A ação provocou um tremor de magnitude 6,3 no território norte-coreano.

Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, Otan e União Europeia condenaram a iniciativa.

