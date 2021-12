Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado'

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira, 28, um "projétil não identificado", informaram as autoridades sul-coreanas, no momento em que as negociações entre Pyongyang e Washington sobre a questão nuclear estão paralisadas.

O Estado-Maior do exército sul-coreano não divulgou mais detalhes sobre o lançamento, que coincide com a celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

A agência de notícias japonesa Jiji Press, que citou fontes do ministério da Defesa em Tóquio, afirmou que foram lançados dois projéteis a partir da costa leste da Coreia do Norte. A agência informou que eram mísseis balísticos.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, recordou que o teste de hoje foi a última de uma série de violações por parte de Pyongyang das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que proíbe o tiro de mísseis balísticos.

"Os repetidos lançamentos de mísseis balísticos por parte da Coreia do Norte são um sério desafio não apenas ao nosso país, mas também a comunidade internacional", declarou Abe em Tóquio.

Em Washington, um funcionário do departamento de Estado revelou que as autoridades americanas acompanham de perto a situação e realizam consultas com seus aliados da região.

"Exortamos a Coreia do Norte a evitar provocações, a respeitar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e a regressar às [...] negociações para cumprir sua parte visando à eliminação das armas nucleares".

Há quase um mês, a Coreia do Norte anunciou dois disparos de um "lançador de mísseis múltiplos de grande tamanho". As negociações pela questão nuclear norte-coreana entre Washington e Pyongyang estão paralisadas desde o fracasso da reunião de Hanói, em fevereiro, entre Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong Un.

