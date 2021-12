Coreia do Norte ameaça destruir o Japão

Em editorial publicado hoje (10) no jornal do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, Rodong Sinmun, o governo norte-coreano ameaça transformar o Japão em um "campo de batalha", indicando a realização de ataques às principais cidades - Tóquio, Osaka e Quioto -, se houver eventuais ações por parte das autoridades japonesas.

No texto, o governo norte-coreano menciona a expressão "destruição" do Japão, caso as autoridades japonesas atuem "politicamente" contra a Coreia do Norte. "O Japão está perto do nosso território, portanto não poderá fugir aos nossos ataques", diz o editorial, que cita cinco cidades, nas quais vivem 127 milhões de japoneses. "Todo o território do arquipélago japonês se transformará em um campo de batalha".

De acordo com o editorial, o poder bélico da Coreia do Norte é incalculável. "O Exército da Coreia do Norte é absolutamente capaz de fazer 'ir pelos ares' as bases militares, não apenas no Japão, mas também em outras áreas da região da Ásia e do Pacífico".

O texto acrescenta que o atual regime japonês tem optado pelo risco militar, intensificando a política hostil contra a Coreia do Norte em linha com a política dura dos Estados Unidos de reprimir a força das armas. Os movimentos hostis por parte do Japão contra a Coreia do Norte só poderão resultar na sua autodestruição".

*Com informações da agência pública de notícias de Portugal, Lusa.

