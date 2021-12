Controladores na Espanha começam a voltar ao trabalho

Controladores de tráfego aéreo na Espanha começaram a retornar ao trabalho neste sábado, reabrindo mais da metade do espaço aéreo do país. Os voos, no entanto, ainda não foram retomados, segundo a autoridade aeroportuária do país, Aena.



Mais cedo, o governo espanhol decretou estado de alerta (primeiro nível do estado de emergência) devido à greve dos controladores, que causou o fechamento de quase todo o espaço aéreo do país e afetou milhares de passageiros às vésperas de um feriado prolongado.

