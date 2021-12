Contrabandistas jogam crianças por cima de muro de 4 metros na fronteira dos EUA

Um vídeo, liberado por agentes de fronteira dos EUA, mostra o momento em que duas crianças foram jogadas por cima de um muro na fronteira com o México, na noite de terça, 30.

As imagens, captadas por câmeras de segurança, mostram duas meninas pequenas sendo jogadas de uma altura de cerca de quatro metros. Depois que elas caem no chão, dois traficantes fogem da área e as deixam sozinhas

A ação aconteceu na região de Santa Teresa, no Novo México.

As meninas são irmãs e equatorianas. Uma delas tem três anos de idade, e a outra, cinco. Elas foram resgatadas e levadas para atendimento médico e passam bem. Em seguida, foram levadas para um alojamento de imigrantes.

"Estou chocada com a forma que estes contrabandistas jogaram crianças inocentes por uma barreira de 14 pés (4,2 metros) de altura. Se não fosse pela vigilância dos agentes, essas duas irmãs teriam sido expostas por horas às duras condições do deserto", disse Gloria Chavez, chefe da patrulha de fronteira no setor de El Paso.

​Os EUA enfrentam o maior aumento de migrantes dos últimos 20 anos. A piora nas condições econômicas gerada pela pandemia e por desastres naturais tem levado mais pessoas da América Latina a tentar imigrar. Os números de capturas na fronteira vêm subindo desde abril de 2020.

