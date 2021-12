Contaminação alimentar afeta centenas de refugiados no Iraque

Um suprimento de refeições fornecido por um grupo de caridade britânico deixou centenas de pessoas extremamente doentes em campos de refugiados para cidadãos iraquianos que fogem do Estado Islâmico e das batalhas em Mosul. Mais de 200 pessoas precisaram de atendimento hospitalar e outras 600 foram atendidas no próprio local ao passaram mal após consumir a comida na segunda à noite.

Dezenas de ônibus vieram até o local para buscar as vítimas e levá-las para tratamento. Muitas dessas famílias se livraram recentemente dos conflitos que atingem a região de Mosul. “É trágico que algo assim aconteça com pessoas que já passaram por tanta coisa”, lamentou Andrej Mahecic, integrante de uma agência da ONU que gerencia o campo de refugiados.

A comida foi financiada pelo grupo Help the Needy Charitable Trust (Caridade e Confiança para Ajudar os Necessitados, em inglês), que possui sede no Reino Unido. Eles enviaram médicos e suprimentos hospitalares quando souberam o que tinha acontecido.

O grupo trabalha com serviços de caridade há muitos anos no Iraque, fornecendo apoio médico e outros projetos para amenizar a vida dos refugiados. Eles foram responsáveis por encomendar as refeições compostas por frango, arroz, feijão e iogurte para o mês sagrado do Ramadã, período em que muçulmanos ficam em jejum durante o dia e se alimentam apenas após o pôr do sol.

Informações contraditórias

No começo do dia os médicos haviam informado que duas pessoas tinham morrido em decorrência da contaminação alimentar, uma mulher e uma criança. Horas depois eles se desculparam pela informação incorreta e afirmaram que não há mortes confirmadas pela ingestão da comida contaminada ainda.

“Nós conseguimos atender mais de 90% dos casos no próprio local, enquanto pessoas em situação mais grave tiveram que ser transferidas para os hospitais locais em Erbil para o tratamento adequado”, afirmou Ali Khalid, gerente de projetos internacionais para a organização britânica.

A organização de caridade afirmou que continuará prestando todo o suporte necessário para as vítimas e tomará as medidas necessárias contra o restaurante que foi contratado para cozinhar a comida.

“Nossa associação começou o processo para tomar ações legais contra o restaurante, que foi totalmente responsável pela preparação e cozimento da comida. O próprio dono do restaurante foi preso por autoridades locais na província de Erbil”, afirmou Ali Khalid.

Cerca de 6 mil pessoas vivem no campo de refugiados, que foi aberto em maio, e tem capacidade para outros três mil ocupantes. É o local mais recente criado para alojar pessoas que estão fugindo dos confrontos realizados na região de Mosul. Grupos de caridade haviam sido proibidos de fornecer refeições para o local após a contaminação alimentar, mas a regra foi amenizada por causa da gravidade da situação.

