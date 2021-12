Confronto entre israelenses e palestinos deixa 5 mortos

Tropas israelenses entraram em conflito com manifestantes árabes ao longo da fronteira neste domingo, o que deixou cinco mortos e dezenas feridos. O confronto aconteceu no momento em que os palestinos realizavam manifestações para lembrar de seu desalojamento durante a guerra envolvendo o estabelecimento de Israel.



O Canal 2, de Israel, disse que quatro pessoas foram mortas ao tentar atravessar a fronteira síria com as Colinas de Golã, região controlada pelos israelenses, na mais séria violência no local em décadas. Médicos palestinos também disseram que uma pessoa foi morta e outras 40 ficaram feridas em uma manifestação na Faixa de Gaza perto da fronteira com Israel. Manifestações também ocorreram em Jerusalém e na Cisjordânia.

adblock ativo