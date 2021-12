Conferência do Clima aprova Fundo Verde

CANCÚN - Mais de 190 países reunidos na Conferência do Clima da ONU, em Cancún (México), aprovaram, com a oposição da Bolívia, um pacote de medidas de luta contra as mudanças climáticas, entre elas um Fundo Verde para ajudar os países em desenvolvimento. Os documentos aprovados pela Conferência criam uma nova instituição, o Fundo Verde Climático, para administrar a ajuda financeira dos países ricos aos mais pobres.

'Esperança?': ativistas do Greenpeace protestam ao lado de um salva-vidas gigante, próximo à sede da Conferência

União Europeia, Japão e Estados Unidos prometeram contribuições que devem alcançar 100 bilhões de dólares anuais em 2020. Também se comprometeram a conceder uma ajuda imediata de 30 bilhões de dólares, parte de um fundo a curto prazo.

No pacote de medidas de luta contra as mudanças climáticas aprovado em Cancún, também consta um mecanismo de proteção das florestas tropicais do planeta, cujo enorme desmatamento provoca 20% das emissões de gases de efeito estufa no mundo.

A Bolívia se opôs a todos os acordos aprovados no fim da Conferência do Clima da ONU, que reuniu 194 países, ao considerar que não atendem às necessidades da luta contra o aquecimento global do planeta e que tampouco acolhem as propostas da Conferência dos Povos, organizada em seu país em abril.

adblock ativo