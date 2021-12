Confeiteira faz bolo com cabeças decapitadas nos EUA

A confeiteira americana Natalie Sideserf, 28, fez um bolo de casamento que está dando o que falar. Com as cabeças decapitadas dela e do marido David, 30, Natalie destacou na base a frase "até que a morte nos separe".

A confeiteira gastou 40 horas para esculpir as cabeças, que incluem até marcas de expressão no rosto. O bolo também foi decorado com material que lembra sangue para tornar realista o bolo macabro.

Segundo Natalie seu marido é fã de filmes de terror. O casamento aconteceu num cinema no estado do Texas, nos Estados Unidos e as cabeças foram feitas de espuma. A decoração utilizou coberturas usadas em bolos de verdade.

