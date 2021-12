Condenado na Itália, Cesare Batisti é preso indo para a Bolívia

O ex-ativista Cesare Battisti, que recebeu o benefício do asilo político no Brasil desde 2010, foi preso nesta quarta-feira, 4, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na fronteira com a Bolívia com cerca de R$ 10 mil não declarados à Receita Federal.

Na semana passada, o governo italiano pediu a revisão da decisão do Itamarati e a extradição de Battisti. A defesa do ex-ativista ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir um habeas corpus e evitar a extradição e cumprimento da pena de prisão perpétua.

A reportagem de A TARDE em Brasília conversou com deputados favoráveis e contrários a deportação de Battisti.

"Não tem relação com o crime que ele responde na Itália. Ele participou de uma guerrilha porque a Itália vivia um momento de instabilidade política", disse o deputado Afonso Florence (PT-BA) acrescentando que o crime pelo qual Battisti foi preso decorre do valor não declarado e não de uma possível fuga para o país vizinho.

Guerrilheiros na indústria

Cesare Battisti foi condenado a prisão perpétua por quatro assassinatos cometidos no final dos anos 1970, quando era um dos líderes do Proletari Armati per il Comunismo, grupo de extrema esquerda que atuava contra o governo da época, de orientação Democrata Cristã. Battisti participou de ações que terminaram em atos de violência como a invasão à sede da Alfa Romeo em 1978. Condenado e procurado pela justiça italiana, ele foi refugiado na França onde atuou como escritor e como porteiro de um edifício, até que em 2004 foi autorizada sua extradição para a Itália, quando fugiu para o Brasil.

Em 2007 a Itália recorreu ao Itamarati e o caso foi remetido ao STF que julgou procedente o pedido, mas ao enviar a decisão à Presidência da República, o então presidente Lula permitiu o asilo político de Cesare Battisti com aprovação do então Ministro da Justiça Tarso Genro. Após a comunicação de concessão de asilo pelo ex-Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o governo brasileiro recebeu críticas por parte do ministério equivalente na Itália e também da imprensa. Mesmo com a nova prisão na fronteira com a Bolívia, Battisti só pode ser devolvido as autoridades italianas mediante um novo decreto de Michel Temer e a detenção ocorreu por crime de evasão de divisas. Não há prazo para qualquer decisão.

adblock ativo