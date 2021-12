Conclave começa nesta terça com rigoroso ritual

Vaticano - Com os semblantes concentrados, todos os cardeais presentes em Roma, mesmo os sem direito de voto, participaram, nesta terça-feira, 12, da missa Pro Eligendo Pontifice, que abre oficialmente o conclave. Dom Angelo Sodano, cardeal decano da Igreja Católica, pediu que os cardeais colaborem "para edificar a unidade da Igreja".

O cardeal decano disse que o pontificado de Bento XVI foi "luminoso". Ele foi aplaudido pelos demais cardeais ao falar do papa emérito. Em seguida, o cardeal decano pediu que Deus dê "outro bom pastor à sua Santa Igreja".

A missa atraiu fiéis, principalmente pessoas ligadas a Igreja, como padres, freiras e seminaristas, que fizeram fila para entrar na Basílica de São Pedro. Muitos assistiram a missa em pé.

A missa foi celebrada principalmente em latim e italiano, mas a primeira leitura foi feita em inglês, a segunda em espanhol e os fiéis fizeram orações em outros cinco idiomas, incluindo o português.

Ritual - Desde às 10h (6h de Brasília) desta terça,12, os 115 cardeais que têm direito a voto e vão eleger o sucessor do papa Bento XVI estão concentrados para a primeira votação do conclave, marcada para às 17h (13h de Brasília). Eles participaram de um ritual, que inclui a missa, juramento e uma pequena procissão a pé, acompanhada por cantores religiosos.

A previsão dos especialistas em Vaticano, os vaticanistas, é que o conclave dure de três a 11 dias. No século 20, as eleições mais rápidas foram as dos papas João Paulo II, em 1978, e Bento XVI, em 2005. A eleição do papa João Paulo II levou três dias. A mais longa do século passado foi a de São Pio X, que demorou cinco dias.

No conclave nesta terça ocorrerá apenas uma votação à tarde. A previsão é que a fumaça branca, no caso de eleito o papa, ou escura, se não houver consenso, seja emitida pela chaminé na Capela Sistina, na Praça de São Pedro, no fim da tarde ou começo da noite. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, lembrou na segunda, 11, que quando Bento XVI foi eleito, em 2005, a fumaça branca foi vista no fim da tarde.

Antes da votação, os cardeais fazem um juramento de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. Há um juramento comum e outro individual. No comum, cada cardeal, com a mão sobre o Livro dos Evangelhos, diz: "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem".

O processo de votação segue um ritual, no qual cada cardeal escreve o nome do seu escolhido em uma cédula de papel, em tamanho retangular, e disfarçando a letra. Cada eleitor deve depositar a cédula, na presença de seis cardeais - três escrutinadores e a mesma quantidade de revisores.

Após a votação, as cédulas são contadas e recontadas. Cada um dos votos é costurado com linha e depois colocado no forno para ser queimado. A cor que revela se houve escolha do papa é dada por um produto químico que é adicionado. A cor branca indica que foi escolhido o sucessor. A cor escura mostra que o conclave ainda buscará o consenso.

Em caso de ausência de consenso, devem ocorrer até duas votações por dia durante o conclave. Para a eleição do papa, são necessários dois terços dos votos dos presentes, no caso 77 cardeais. Se em três dias não houver consenso, a votação deverá ser suspensa por 24 horas para orações e reflexões. Depois, são promovidos mais sete dias de votações até completar um total de 34.

Se depois de 34 votações não for alcançado o consenso, é feita uma eleição entre os dois candidatos que mais receberam votos. O escolhido deve dizer se aceita ser papa. Em caso positivo, ele é apresentado aos fiéis na Praça de São Pedro. Em seguida, são feitos os preparativos para a chamada cerimônia de coroação.

