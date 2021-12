Comércio mundial de armas aumenta cerca de 14% em 5 anos

O comércio mundial de armas convencionais aumentou cerca de 14% entre 2009 e 2013, em relação aos quatro anos anteriores, informou o Instituto Internacional de Estudos para a Paz, de Estocolmo, na Suécia. Os Estados Unidos continuam a liderar as exportações mundiais de armas, para 90 países, enquanto a Índia é o país que mais importa, tendo duplicado as suas compras.

Os cinco principais exportadores - Estados Unidos, Rússia, Alemanha, China e França - são responsáveis por 74% das vendas mundiais de armas, sendo que os dois primeiros somam mais da metade, com 56%.

Tanto a Alemanha quanto a França reduziram as exportações em 24% e 30%, respectivamente, e as importações na Europa baixaram 25% em relação ao período 2004-2008. A China aumentou as vendas em 212%, sobretudo para os mercados do Paquistão, de Bangladesh e da Birmânia.

A tabela das importações é liderada pela Índia, seguindo-se a China e o Paquistão.

adblock ativo