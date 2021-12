Comercial de pneus assusta e cria polêmica; veja o vídeo

Um comercial japonês de fabricante de pneus está dando o que falar por usar técnica de filmes de terror para chamar a atenção dos consumidores. O vídeo assusta e os responsáveis advertem, no início, que não deve ser visto por quem tem problemas no coração.

Depois de avisar ao telespectador o material não é para os fracos de coração, acrescenta que as pessoas não devem ver se eles têm problemas físicos ou mentais ou a necessidade de consultar o seu médico regularmente.

O comercial destaca as características do pneu na neve (o inverno está chegando no Japão) e que os motoristas precisam se proteger na estrada. A cena, de 40 segundos, acontece numa estrada vazia sob nevasca. Ao longe, uma figura vestida de branco aparece.

Se você não tem problemas com filmes de suspense e seu coração está bem (conforme recomenda o fabricante), clique play e veja o vídeo abaixo;

