Comer batata frita duas vezes por semana dobra risco de morte

Se você é fã de carteirinha de batata frita, fique alerta! Isso porque um estudo publicado no periódico científico "American Journal of Clinical Nutrition" aponta que comer essa iguaria mais de duas vezes por semana dobra o risco de morrer em comparação com quem come uma quantidade menor do alimento.

Os pesquisadores consideram que o consumo frequente deste quitute está relacionado à má qualidade da alimentação em geral. O estudo foi feito durante 8 anos, rastreando os hábitos alimentares de 4.400 pessoas entre 45 e 79 anos.

Dentre os participantes, 236 morreram durante a pesquisa. Contudo, os cientistas não conseguiram estabelecer uma relação direta entre o consumo e as mortes, mas confirmaram que o consumo mais frequente de batata frita aumenta o risco de morte.

