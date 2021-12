Com seios à mostra, cantora chilena protesta no Grammy: "Nos torturam, estupram e matam"

A cantora chilena Mon Laferte aproveitou a passagem pelo tapete vermelho do Grammy Latino, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira, 14, para chamar atenção do mundo para a situação do país.

"No Chile, eles torturam, estupram e matam", expôs a artista em pintura entre os seios à mostra. Laferte, que teve cinco indicações ao prêmio em 2017, nasceu na cidade de Vinã Del Mar, mas é fez sua carreira no México.

