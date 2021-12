Com metade das urnas apuradas, Rússia confirma reeleição de Putin com 75% dos votos

O presidente russo, Vladimir Putin, conquistou neste domingo, 18, seu quarto mandato, ao vencer as eleições com 75% dos votos, segundo dados da Comissão Eleitoral Central, após a apuração de metade das urnas.

O candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, ficou em segundo lugar, com 13,4% dos votos, à frente do nacionalista Vladimir Jirinovski (6,3%) e da jornalista vinculada à oposição liberal Ksénia Sobtchak (1,4%).

Mais cedo, pesquis de boca de urna divulgada após o fechamento das seções eleitorais apontava que o presidente russo deveria ter cerca de 74% dos votos.

A vitória já era esperada. Pesquisas apontavam que o presidente tinha 70% das intenções de votos. Ele enfrenta outros sete candidatos, mas nenhum deles representa uma ameaça real.

Assim como na eleição de 2012, marcada por denúncias de fraudes, esta também se destacou por relatos de irregularidades em diferentes regiões do país. O resultado só deve ser oficialmente anunciado na segunda-feira. Um dos líderes da oposição, Alexei Navalny, declarou que boicotaria o pleito presidencial e convocou os russos a fazer o mesmo.

O grupo de monitoramento das eleições Golos reportou dezenas de aparentes violações das regras eleitorais, do extremo leste da Rússia a Moscou. Os problemas vão desde diversas urnas instaladas em lugares longe da observação de câmeras a inscrições de eleitores feitas de última hora, provavelmente para aumentar os resultados.

Aproximadamente 145 mil observadores acompanham as eleições russas, incluindo 1.500 estrangeiroes e representantes do movimento liderado por Navalny. Em resposta aos reportes de irregularidades, a Comissão informou que está agindo rapidamente em resposta às denúncias de violações da lei.

