Com dor ciática, Papa Francisco não vai celebrar missa de Ano Novo

O papa Francisco não vai conduzir a tradicional missa de Ano Novo, em 1º de janeiro de 2021, por causa de um problema no nervo ciático, informou o Vaticano. Com dores na perna direita, o papa também não vai realizar as orações que acontecem nesta quinta-feira, 31.

A celebração de fim de ano será dirigida pelo cardeal Giovanni Battista Re, e a missa desta sexta-feira, 1º, será conduzida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. As informações são da agência Reuters.

O líder religioso sofre problemas no nervo ciático, uma condição que causa uma dor que se irradia da parte inferior das costas até os pés. Devido à condição, ele é visto às vezes caminhando com dificuldade e recebe fisioterapia regularmente.

