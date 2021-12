Com bebê no colo, casal é flagrado fazendo sexo em metrô

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais dentro de um metrô do Reino Unido. Além da ação inapropriada, a mulher ainda carregava um bebê em um suporte tipo "canguru" durant eo ato.

O bebê foi visto após um passageiro da estação ficar revoltado com a atitude do casal e dar um chute nas pernas do homem. Ao se virar, a mulher revelou que estava com a criança no colo.

O vídeo foi publicado na internet e visto por mais de 58 mil usuários em apenas dois dias. Não há informações se o casal foi identificado.

Após chute de passageiro, mulher revelou que carregava bebê (Foto: Reprodução | Youtube)

