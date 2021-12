Colômbia: equipes resgatam corpos de 13 vítimas de deslizamento

Equipes de resgate retiraram nesta segunda-feira, 6, os corpos de 13 vítimas de um deslizamento de terra que teria sepultado 145 pessoas no último domingo na Colômbia, em uma colina no município de Bello, departamento (Estado) de Antioquia. "Encontramos outra vítima, um menino de 13 anos. Já são 13 os corpos das pessoas encontradas", disse John Freddy Rendón, diretor do Departamento Administrativo de Prevenção, Atenção e Recuperação de Desastres (DAPARD) de Antioquia.

Segundo Rendón, mais de 200 socorristas da Cruz Vermelha, do Corpo de Bombeiros, da Polícia e do Exército estão mobilizados nas operações de busca e resgate. As equipes estão sendo auxiliadas por cães farejadores. "Os cães, treinados para este tipo de trabalho, marcam locais específicos, e é a partir destas marcações que temos encontrado os corpos das vítimas", explicou. Autoridades disseram inicialmente que cerca de 50 casas pobres foram cobertas pela lama. Uma contagem posterior entre sobreviventes e moradores, porém, listou cerca de 30 casas. Ainda de acordo com Rendón, "cerca de 15 famílias" do setor afetado pelo deslizamento estão em abrigos, enquanto outras deixaram suas casas e se refugiaram na casa de parentes. "Os trabalhos, que continuaram initerruptamente durante toda a noite, resultaram no resgate de dez corpos até o amanhecer", indicou César Urueña, subdiretor da operação de socorro da Cruz Vermelha. "Trabalhamos manualmente. Estamos ainda nas primeiras 48 horas, período no qual todos os esforços são para salvar vidas", acrescentou. De acordo com Rendón, cerca de 50.000 m³ de terra vieram abaixo no deslizamento.- Em Antioquia, pelo menos 97 dos 125 municípios do departamento estão em estado de emergência por causa das chuvas. Há mais de 130 mil pessoas afetadas pela chuva nessa região, e no país esse número chega a 1,6 milhão de pessoas. Muitos dos afetados seguem em suas casas, temendo perder tudo o que tem, disse hoje Luz Amanda Pulido, diretora do Escritório Nacional de Atenção e Desastres do Ministério do Interior. Dos 12 corpos encontrados em Bello, dois eram de crianças, cinco de homens e cinco mulheres, segundo Amanda. Com isso, subiu para 188 o número de mortos pelas chuvas na Colômbia este ano, completou ela. A Cruz Vermelha Colombiana informa que no ano passado as chuvas mataram 110 pessoas, e em 2008, 48 pessoas.