Colômbia diz ter encontrado navio com tesouro milionário

O governo da Colômbia anunciou, nesta sexta-feira, 4, ter localizado a antiga embarcação San José, que carregava uma grande fortuna, em sua costa. O navio foi afundado por ingleses perto da península de Barú em junho de 1708.

O anunciou foi feito pelo presidente Juan Manuel Santos, em sua conta oficial do Twitter: "Grande notícia: encontramos o galeão San José!", postou o presidente.

O galeão espanhol é conhecido por ter naufragado com uma das maiores fortunas de ouro, prata e esmeralda do mundo. Na década de 80, o seu tesouro chegou a ser avaliado em US$ 11 bilhões. Outros cálculos dizem que ele está avaliado em US$ 5 bilhões.

Sonho de consumo entre os "caças tesouros", o San José chegou a ser motivo de disputas entre governos. Hoje, a Espanha pede os direitos sobre o galeão, argumentando que pertencia a frota militar espanhola.

Alarme Falsos

Em 1982, a empresa Sea Search Armada até chegou a anunciar o descobrimento do navio, mas, logo em seguida, isso foi negado pelo governo colombiano.

Depois de anos de buscas, apenas em 2007 o tesouro que estava a bordo do galeão foi declarado patrimônio histórico da nação.

Gran noticia: ¡Encontramos el Galeon San José! Mañana daré los detalles en rueda de prensa desde Cartagena. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 4 dezembro 2015

