Colisão de trens na Suíça deixa 17 feridos

Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, 9 das quais foram hospitalizadas, após a colisão de dois trens de passageiros nesta quinta-feira,10, perto da estação suíça de Neuhausen am Rheinfall, não muito longe da fronteira com a Alemanha, informou a polícia.

Duzentos e vinte socorristas foram mobilizados. Não há feridos em estado grave, anunciou a polícia em uma coletiva de imprensa, segundo o jornal local Schaffauser Nachrichten.

A imprensa local, que em um primeiro momento falava de 30 feridos, afirmou que ambulâncias alemãs participavam dos trabalhos de socorro.

A evacuação dos passageiros durou cerca de duas horas, disse a polícia.

O acidente ocorreu pouco depois das 07h30 locais (04h30 de Brasília), em pleno horário de pico, razão pela qual os trens estavam cheios.

Segundo as fotos, a cabine da locomotiva do trem está totalmente destruída. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Um trem com equipes de resgate foi enviado ao local do acidente e tinha a missão de encarrilar a cabine destruída, declarou à AFP um porta-voz da companhia ferroviária suíça, CFF.

Segundo o testemunho de um passageiro ao portal 20minutes.ch, "o trem deu uma freada que nos lançou de nossos assentos. Em um dos vagões, todos os passageiros foram catapultados de seus assentos e se chocaram contra a parede. Uma pessoa sangrava muito na cabeça".

Outro passageiro afirma que viu "uma senhora idosa inconsciente, caída no chão, que sangrava muito".

