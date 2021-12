Colapso de viaduto na Índia deixa ao menos 8 mortos e mais de 40 feridos

As equipes de resgate em Kolkata buscam entre os escombros de um viaduto que desabou na Índia, matando ao menos oito pessoas e ferindo outras dezenas que ficaram presas em carros e caminhões, informaram as autoridades do país.

Tropas do exército se juntaram aos esforços de salvamento na tentativa de retirar as pessoas que ainda estão nos veículos que estão sob os blocos de concreto. Guindastes e outras máquinas para resgate chegavam ao local.

Citando fontes da polícia, a agência de notícias Press Trust of India informou que no momento se tem oito mortos e mais de quarenta feridos, que já deram entrada em dois hospitais da cidade. Fonte: Associated Press

