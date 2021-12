Uma cobra venenosa, espécie identificada como cobra-rei, perseguiu e tentou atacar um bebê no Vietnã, que brincava na garagem da residência, ao lado do avô.

Segundo informações do jornal Extra, o animal tinha mais de dois metros de comprimento e foi registrado por câmera de segurança na residência na semana passada.

Surpreendentemente o animal aparece indo na direção da criança, que não percebeu a aproximação do réptil. Contudo, o pai visualizou a presença do animal. Ele estava sentado distante no momento e correu para salvar a criança.

Todos foram para dentro de casa, mas a serpente os perseguiu. Ao tentar passar por baixo da porta, a cobra-rei não conseguiu e desistiu de perseguir a família.

Cobra venenosa tenta atacar bebê no Vietnã; veja cena

