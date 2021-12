Cobra píton de 200 quilos é capturada na Tailândia

Uma cobra Píton com cerca de sete metros foi encontrada perto de um restaurante em Thonburi, capital da Tailândia, na última semana. O caso foi registrado depois que comerciantes da área avistaram o animal.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para capturar o animal, que pesava aproximadamente 200 quilos. Foi necessária a ajuda de 20 pessoas para conseguir carregar o réptil.

Em um vídeo postado no Youtube e em fotos postada no Facebook, é possível ver pessoas impressionadas com o tamanho do animal e surpresas com a captura.

Cobra foi capiturada por homens do Corpo de Bombeiros (Foto: Reprodução | Facebook)

