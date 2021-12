Cobra escapa de pet shop e mata duas crianças no Canadá

Uma píton que escapou de um pet shop matou dois meninos que dormiam em uma cidade do leste do Canadá, informou nesta segunda-feira, 5, a Polícia Montada.

As duas crianças, de cinco e sete anos, estavam dormindo no apartamento de um amigo, no domingo, na cidade de Campbellto, quando foram atacadas pela serpente. A cobra escapou de um pet shop situado no andar térreo do mesmo prédio.

"A investigação preliminar revela que a grande serpente escapou da loja em algum momento da noite, entrou no sistema de ventilação e chegou ao apartamento no andar superior", informou a polícia. "Acredita-se que os dois meninos foram estrangulados pela serpente".

A cobra foi recapturada e está em poder da polícia, destaca o comunicado.



