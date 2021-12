Clínica entrega histórico médico de Lubitz para promotoria

A Clínica Universitária de Düsseldorf, onde o copiloto Andreas Lubitz, que supostamente derrubou deliberadamente um avião da Germanwnings, buscou tratamento nos últimos dois meses, entregou nesta segunda-feira, 30, seu histórico médico para o Ministério Público da cidade alemã, encarregado de investigar o caso.

Uma porta-voz da clínica confirmou que as atas foram entregues, mas não forneceu detalhes, alegando que as investigações estão em andamento e respeito pela confidencialidade médica.

Na sexta-feira passada, diante das informações sobre a saúde psíquica de Lubitz, o centro hospitalar emitiu um comunicado afirmando que o copiloto tinha ingressado na clínica como paciente em fevereiro e, pela última vez, em 10 de março.

A clínica, no entanto, não revelou detalhes sobre a possível doença que Lubitz sofria, mas negou, ao contrário do divulgado pela imprensa, que ele tinha depressão.

A promotoria de Düsseldorf estuda a documentação apreendida nas revistas feitas nas casas do copiloto. Na semana passada, a justiça alemã informou que foram encontrados receitas médicas que indicavam uma "doença e seu correspondente tratamento".

Além disso, foram descobertos atestados médicos rasgados mas atuais, vigentes inclusive para o dia da tragédia, quando o avião caiu nos Alpes franceses.

Segundo o Ministério Público francês, Lubitz derrubou na terça passada de forma aparentemente voluntária o Airbus A320 da Germanwings, que além dele tinha 149 pessoas a bordo.

Buscas continuam

Os serviços de socorro trabalharão na área onde estão os destroços do A320 da Germanwings nos Alpes franceses pela primeira vez por via terrestre, já que as más condições meteorológicas dificultam o voo de helicópteros.

Segundo a polícia, a trilha, que ainda não está pronta, já permite o avanço parcial de veículos 4x4, que deixam os investigadores a 45 minutos a pé do lugar do acidente de terça-feira passada.

O dia amanheceu, nesta segunda, nublado e com chuvas intermitentes, impedindo a decolagem dos helicópteros, mas não se melhorarem as condições meteorológicas a via aérea pode ser retomada.

O grosso do dispositivo desdobrado até agora pelas equipes de resgate será mantido indefinidamente. Cinquenta agentes estão centrados na recuperação dos destroços na zona do impacto.

adblock ativo