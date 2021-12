Cliente deixa gorjeta de R$56,6 mil em restaurante nos EUA

Em um ato de generosidade, uma cliente deixou a gorjeta de US$10 mil (R$56,6 mil) para ser dividida entre os 14 funcionários de um restaurante da Flórida, nos EUA, após tomar café da manhã no estabelecimento. Ela, que disse que viajaria de jatinho particular para o seu estado no mesmo dia, pagou pelo consumo o valor de US$ 193 (cerca de R$ 1 mil). As informações são do Uol.

O restaurante, Castaway Waterfront Restaurant & Sushi Bar, compartilhou uma imagem da nota fiscal com a legenda: "Bem merecido. Khara e Equipe Castaway".

A garçonete, Khara Wilson, disse ao site Keys Weekly que a cliente se chamava Pam e entrou no estabelecimento com outras pessoas.

"Foi um grupo de dez [pessoas] e eles estavam esperando mais alguns convidados para chegar. Foi uma manhã movimentada, mas eu tive um pouco de tempo, então conversei um pouco — de onde eles eram, quando estavam indo embora. Tive a impressão de que ela estava visitando seus filhos e netos", informou ela ao site.

Ainda conforme Khara, a cliente revelou que iria voltar para o estado de Oklahoma em um avião particular que partiria do Aeroporto Internacional Keys Marathon na Flórida. Em outro momento, Pam se aproximou da funcionária e questionou quantas pessoas estavam trabalhando na cozinha, além das pessoas que limpavam o espaço.

"Ela [a cliente] podia ver quantas pessoas estavam trabalhando [limpando] no chão. Perguntei por que ela queria saber e ela me disse que seria uma surpresa, mas que eu precisava compartilhar com todos os funcionários", disse Wilson ao site.

Quando Khara se deparou com a gorjeta, perguntou a mulher: "Eu disse: 'Você está brincando comigo?', contou, em entrevista ao site.

No total, foram 14 funcionários beneficiados pela boa ação. Khara, em entrevista, revelou que seus planos são de pagar as contas e guardar um pouco do dinheiro para realizar o sonho, já planejado, de viajar para a Costa Rica

