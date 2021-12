Classiautos desta quarta-feira mostra os destaques do Salão de Paris

O Salão de Paris 2010, conhecido como Mondial l´Automobile, é o mais elétrico da história. As principais marcas de veículos estão aproveitando o evento francês, que se estende até o dia 17 deste mês no Porte de Versailles, para exibir não só os carros elétricos. Nos estandes, os espaços são reservados também para os lançamentos, entre os veículos de rua e esportivos, além de muitos carros-conceito.





Entre os lançamentos dos fabricantes franceses, estão a nova linha Peugeot 508, o Citroën DS4 e o Dacia Duster, marca controlada pela Renault. A italiana Fiat aposta nos motores da família Twinnair, unindo performance e baixo consumo de combustível. Os novos propulsores estão dispoiníveis em veículos como o compacto 500, por exemplo. A alemã Volkswagen exibiu o novo Passat nas versões sedã e station wagon.

Mas, os esportivos e carros-conceito também estão no Salão de Paris. Quem passar pelo estande da Ferrari terá a oportunidade de ver de perto a nova 599. O bólido esbanja disposição com o seu motor V12 de 6 litros e 620 cavalos de potência. O Porsche Speedster é outro esportivo de tirar o fôlego. Vem motor 3.8 boxer de 408 cv, transmissão PDK de sete velocidades e tração traseira. E quem quiser pode se deleitar com esportivos como o Audi R8 GT, Lotus Elite e Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera.

Entre os carros-conceito, o Renault Dezir chamou mais a atenção. O veículo traz um visual arrojado com portas que se abrem como asas de gaivota. No interior, bancos em couro claro e painel de instrumentos bem moderno.

