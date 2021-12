Cirurgião esculpe "mulher ideal" e casa com ela

O cirurgião plástico David Matlock já era um médico conhecido na California pelas cirurgias de reconstrução vaginais pós-parto, além de ter participado do reality show da TV americana "Dr. 90210".

Até que um certo dia Veronica chegou ao consultório de David, em Los Angeles, procurando uma vaginoplastia após o nascimento da sua filha.

A história foi contada pelo site americano de fofocas Gawker. Após a cirurgia na vagina, David se interessou por Veronica e começou a "trabalhar" em seu corpo para criar a muçher perfeita.

Veronica passou por um pacote estético que combinou liposescultura no corpo e cirurgias plásticas localizadas, inclundo o bumbum.

Depois das cirurgias estéticas, David, segundo o Gawker, convidou Veronica para sair e em seguida eles se casaram. Para apimentar a vida a dois, ela também fez uma intervenção no Ponto G.

David tem agora 49 anos e sua "esposa ideal", 38. Veronica é formada em enfermagem, mas atualmente é como uma "propaganda viva" do talento médico do marido. Participou do programa "Plastic Wives" (Esposas Plásticas), da TLC.

