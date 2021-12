Cinzas do vulcão islandês seguem cancelando voos na Espanha

A nuvem de cinza provocada pelo vulcão islandês segue afetando, neste domingo, 9, alguns aeroportos da Espanha, com dezenas de voos cancelados e vários terminais fechados no noroeste do país.

Os aeroportos de La Coruña, Vigo e Santiago de Compostela seguirão inativos pelo menos até as 16h na hora local (14h em Brasília) de hoje e também foi fechado o de Salamanca (centro-oeste) devido às cinzas do vulcão islandês, que já provocaram neste domingo o cancelamento de mais de 60 voos em Espanha.

Itália fechou espaço aéreo no norte do país pelo menos até primeiras horas da tarde deste domingo

AENA, o ente público que administra os aeroportos na Espanha, indicou hoje que o risco causado pelas cinzas do vulcão islandês levou ontem à anulação de voos o que obrigou às companhias aéreas a fretar dezenas de ônibus para transferir os passageiros por estradas.

A nuvem de cinzas vulcânica se transferiu hoje à França, Suíça e Itália, por isso que as companhias aéreas preveem que se produzam cancelamentos e atrasos nos voos que unem Espanha e os citados países.

adblock ativo