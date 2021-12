Cinzas de jovem estuprada na Índia são jogadas no Rio Ganges

Foram jogadas no Rio Ganges as cinzas de uma mulher que foi morta após ter sido estuprada por várias pessoas na capital Delhi. A estudante de 23 anos morreu no sábado, duas semanas depois de ser brutalmente espancada, quando voltava para casa de ônibus.

O ataque causou revolta na Índia e muitos pedidos de mudanças na forma como as mulheres são tratadas nos país, além de melhorias nas leis de proteção contra a violência. A polícia indiana prendeu seis homens que estariam ligados com o crime.

