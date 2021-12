Cinco mortos em acidente de avião em Portugal

Cinco pessoas, entre elas três franceses e um suíço, morreram nesta segunda-feira, 17, quando um pequeno avião de turismo caiu contra o depósito de um supermercado na região de Lisboa, anunciou a Defesa Civil portuguesa.

Os quatro ocupantes do avião registrado na Suíça, o piloto e seus três passageiros, morreram no acidente, no qual também faleceu um homem que estava perto de um caminhão estacionado no depósito do estabelecimento.

Três pessoas tiveram ferimentos leves, segundo um balanço comunicado pelo comandante da Defesa Civil da região de Lisboa, André Fernandes.

"As vítimas que estavam no avião eram três franceses e um suíço", indicou, sem divulgar mais detalhes sobre sua identidade.

O avião caiu logo depois de decolar do aeródromo de Tires, em Cascais, rumo a Marselha, no sul da França.

A menos de um quilômetro da pista do aeródromo, a aeronave caiu contra um caminhão, provocando danos no depósito do supermercado e em uma residência adjacente.

Mais de 90 bombeiros se dirigiram ao local e controlaram rapidamente o incêndio provocado pela colisão.

