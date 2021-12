Cinco jovens morrem em festival de música eletrônica

Cinco jovens morreram e mais cinco foram hospitalizados em estado grave, possivelmente por consumo de droga, durante um festival de música eletrônica em Buenos Aires, capital da Argentina, anunciou o Serviço Médico de Urgência (Same) do país. Dois dos jovens hospitalizados se encontram em estado muito grave.

"Quatro rapazes entre 21 e 25 anos de idade morreram. A quinta vítima, uma jovem com cerca de 25 anos, morreu nos cuidados intensivos", declarou à agência France Presse (AFP) o responsável pelo Same, Alberto Crescenti, acrescentando que apenas a autópsia determinará a causa da morte, sendo necessário verificar quais as substâncias foram consumidas. "Os jovens perderam a consciência e entraram rapidamente em coma. A morte foi terrível", disse Crescenti.

O serviço de urgência foi chamado ao amanhecer no local do festival Time Warp, um dos principais de música eletrônica do mundo, quando dois jovens já tinham morrido, diz a AFP. O festival Time Warp começou em 1994, na Alemanha, e desde então já ocorreu em várias cidades do mundo. Era a terceira vez que se realizava na capital argentina, com a participação de 5 mil pessoas.

O festival, que seria realizado em dois dias seguidos a partir da sexta-feira, 15, não deverá ocorrer na noite deste sábado, segundo adiantou a AFP. O site do festival não informa, no entanto, qualquer cancelamento, nem os acontecimentos que marcaram o primeiro dia.

