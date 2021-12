Cinco corpos do acidente aéreo na Argentina são retirados

Os primeiros cinco corpos do acidente com dois helicópteros no noroeste da Argentina foram levados para o necrotério da capital de La Rioja, a 300 km de distância, onde os 10 mortos desta tragédia serão identificados', informou o governo da província.



"Até agora, foram retirados cinco corpos, que estão sendo levados para La Rioja", informou à AFP Roberto Ludeña, porta-voz do governo local.



Três atletas de renome estão entre os oito franceses que morreram na segunda-feira quando filmavam o 'reality show' de sobrevivência 'Dropped' em uma área remota da região noroeste da Argentina, após o choque de dois helicópteros.



A velejadora Florence Arthaud, a nadadora Camille Muffat e o lutador de boxe Alexis Vastine faleceram na tragédia.



Além dos oito franceses, que participavam da filmagem do "reality" de sobrevivência do canal de televisão da França TF1, também morreram os dois pilotos argentinos dos helicópteros.



Os outros cinco franceses que morreram no acidente foram identificados pelas autoridades argentinas como "Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert e Edouard Gilles".



O acidente aconteceu por volta das 17h00, na localidade de Villa Castelli, uma área montanhosa de céu aberto.



Os dois helicópteros foram emprestados por governos locais para a produção do "reality show". Segundo a rádio local Fenix, havia cinco pessoas em cada aeronave, sendo quatro franceses e um piloto argentino por veículo.

