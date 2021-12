Cientistas chineses cultivam nariz na testa de paciente

O chinês Xiaolian, de 22 anos, teve um nariz cultivado na testa antes da cirurgia que irá transplantar a parte externa do sistema respiratório no lugar correto. O nariz original do chinês apresentava uma infecção e deformação greve.

Na imagem, ele foi fotografado antes da realização do transplante, que deve ser feito em breve em um hospital de Fuzhou, província de Fujian, na China. A deformação no nariz de Xiaolian foi ocasionado depois de um acidente de trânsito em agosto de 2012.

Além da desconfiguração, depois de alguns meses, uma infecção começou a corroer a cartilagem do nariz do chinês, impedindo uma correção. Diante disso, os cientistas resolveram criar um nariz novo, a partir da cartilagem das costelas. Logo depois, foi implantado no tecido da pele da testa do paciente.

