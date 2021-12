Cientistas captam pela 1ª vez o "diabo negro do mar"

Cientistas do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey, na Califórnia, nos EUA, conseguiram filmar uma espécie rara do peixe abissal conhecido como "diabo negro do mar".

A espécie leva o nome científico Melanocetus johnsonii. De acordo com os pesquisadores da instituição, esta foi a primeira vez que o exótico animal foi filmado em seu habitat natural. O peixe pode chegar a viver em uma profundidade de até 3 mil metros.

O "diabo negro do mar" possui iluminação própria em sua antena graças a bactérias bioluminescentes, o que o ajuda a atrair suas presas, que acabam atraídas para suas temidas mandíbulas, repletas de dentes afiados.

As fêmeas podem medir até 20 centímetros, enquanto o macho é bem menor (pode ter cerca de 10% do tamanho de uma fêmea) e não pode sobreviver sozinho - por isso, ele se acopla à companheira como um parasita.

Na gravação abaixo, é exibido uma fêmea de nove centímetros que se encontrava a cerca de 600 metros da profundidade no cânion submarino de Monterrey, na costa californiana.

