Cientista nuclear é a nova miss Estados Unidos

Vencendo 50 candidatas, a cientista nuclear Kara McCullough foi coroada Miss Estados Unidos na noite de domingo, 14, em Las Vegas. A bela de 25 anos, que representou o Distrito de Columbia, nasceu em Veneza, na Itália, e cresceu em Virginia Beach, na Virgínia, estado americano.

Kara tem licenciatura em química, trabalha na Comissão Reguladora Nuclear dos EUA e disse que quer incentivar jovens a seguir carreira na ciência. Respondendo às perguntas do concurso, ela mostrou que tem opiniões polêmicas. Para a Miss EUA 2017, saúde pública é um privilégio que deve ser restrito apenas às pessoas que trabalham.

A jovem também afirmou que não se considera feminista, 'já que não é intransigente’, e disse que prefere falar em igualdade. "Mulheres são iguais aos homens no mercado do trabalho", justificou. Porém, dados da Associação Americana de Mulheres Universitárias afirmam que mulheres ainda ganham 80% menos do que homens que ocupam o mesmo cargo.

Nas redes sociais, as respostas da nova Miss EUA dividiram opiniões.

Kara McCullough representará o país no Miss Universo 2018, ainda sem data.

