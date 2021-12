Cidade italiana vende casas a partir de um euro

A cidade italiana Gangi resolveu vender casas em uma bela vila medieval de pedra. Além da beleza e encanto do local, o valor dos imóveis tem atraído norte-americanos, ingleses e suecos. Cerca de 20 casas são vendidas por apenas um euro, outras 300 são oferecidas por preços que variam entre cinco mil e 15 mil euros.

As autoridades decidiram vender os imóveis que estavam abandonados por seus proprietários, que fugiram da Itália no início do século XX. Também é uma iniciativa para reaquecer a economia da cidade, que tem 7 mil habitantes.

Gangi é uma antiga aldeia de camponeses. A cidade tem palácios antigos, azulejos do século XVIII e uma paisagem espetacular.

