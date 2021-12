Cidade flutuante para 50 mil moradores é projetada nos EUA

A empresa Freedom Ship International (FSI), com sede na Flórida, EUA, criou o projeto de uma cidade flutuante chamada Barco da Liberdade. A embarcação terá um quilômetro de comprimento, 25 andares e espaço suficiente para 50 mil moradores permanentes.

A cidade flutuante também terá escolas, hospitais, galerias de arte, lojas, parques, um aquário, casino e até uma galeria de arte, além um aeroporto no teto. O projeto prevê um centro comercial com 1,7 milhão de metros quadrados.

O navio vai custar cerca de US $ 10 bilhões e pesaria 2,7 milhões de toneladas. Com esse tamanho, nunca poderia entrar num porto, passando todo o tempo no mar, circulando o globo duas vezes por ano.

Além dos moradores permanentes, a embarcação teria espaço para 30.000 visitantes diários. Para operar o complexo, será preciso uma tripulação de 20 mil pessoas. Veja o vídeo de divulgação.

adblock ativo