Cidade alemã retirará de Hitler título de cidadão honorário

A cidade alemã de Goslar vai retirar de Adolf Hitler o título de cidadão honorário, assim como várias localidades do país fizeram ao longo dos anos.

O conselho municipal de Goslar tomou a decisão pelo ato simbólico em uma reunião na terça-feira (10), anunciou o porta-voz do organismo, Christian Burgart.

Um grupo de deputados de extrema esquerda (Die Linke) desta cidade de 42 mil habitantes apresentou a moção para a retirada do título.

A decisão ainda deve ser aprovada pelo conselho administrativo da cidade, o que é apenas uma formalidade e deve acontecer em 29 de outubro.

Hitler foi cidadão honorário de Goslar entre 1934 e 1945.

A retirada do título já havia sido proposta, mas como do ponto de vista puramente jurídico a cidadania de honra perdeu validade com sua morte, as autoridades não consideraram útil atuar na questão, explicou Burgart.

O atual conselho municipal, no entanto, quer "superar as considerações jurídicas de uma dimensão simbólica", explicou o porta-voz.

Goslar é a cidade natal de Sigmar Gabriel, um dos líderes do Partido Social-Democrata (SPD, oposição).

Recentemente, Gabriel explicou que em sua juventude militou pela supressão do título de cidadão de honra de Hitler, mas que atualmente considera que "assim se tenta desfazer de uma coisa da qual não podemos nos desfazer".

Mas, segundo Burgart, não se trata de tentar apagar.

"Estes anos [nos quais Hitler foi cidadão honorário] existiram, não podemos fazer nada a respeito", disse.

Quase 4.000 municípios alemães transformaram Hitler em cidadão honorário. Muitos não se contentaram com sua morte em 1945 e celebraram um ato oficial para a retirada do status, alguns durante o pós-guerra e outros recentemente.

adblock ativo