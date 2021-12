Chuva no Japão deixa mais de 100 mortos e 78 desaparecidos

Uma forte chuva que atingiu o sudoeste do Japão deixou cerca de 110 mortos e 78 desaparecidos. As precipitações foram registradas na quinta-feira, 5, e afetaram as cidades de Hiroshima e Ehime, onde ocorreram deslizamento de terra e inundações.

Segundo a Agência EFE, o governo afirmou há soldados das Forças de Autodefesa, polícia e bombeiros realizando o resgate de pessoas que estão refugiadas nos telhados e terraços das casas que ficaram inundadas.

No oeste, em Hiroshima, a quantidade de mortos chega a 39. As causas estão relacionadas a acidentes devido a forte chuva. Além disso, há três pessoas gravemente feridas. Já em Ehime, localizada na ilha de Shikoku, houve o registro de 22 óbitos.

Autoridades japonesas orientaram que 5,9 milhões de cidadãos saíssem de 19 cidades durante o fim de semana e mais de 30 mil ficaram refugiadas. Ainda segundo a EFE, o número de mortos pode aumentar nos próximos dias.

adblock ativo