Christopher Reeves é preso com roupa de Super-Homem

Um homem homônimo do ator Christopher Reeve, que ficou famoso interpretando o Super-Homem, foi preso usando uma camisa do personagem no Estados Unidos.

Christopher Reeves - com a letra "s" no final do sobrenome, única diferença entre o nome do rapaz e do ator - foi flagrado dirigindo um caminhão sob influência de substância tóxica, de acordo com o jornal "NY Daily News".

Policiais encontraram maconha sintética, um saco com metanfetamina e material para distribuição de drogas dentro do caminhão de Christopher Reeves.

adblock ativo