Choques entre homófobos e policiais deixam 44 feridos em Belgrado

Ao menos 44 pessoas ficaram feridas, sendo 42 policiais, em confrontos entre policiais e grupos de jovens homófobos opostos a primeira Parada do Orgulho Gay realizada, neste domingo, 10, em Belgrado, conforme detalha o centro sérvio de urgência. Com cerca de 1 mil participantes, o desfile que já finalizou ocorreu em meio a fortes medidas de segurança.

Antes do início da parada gay, grupos contrários à manifestação atacaram policiais com pedradas, garrafas e tijolos em diferentes acessos às ruas do desfile, no centro da cidade, onde ficam prédios de várias instituições públicas. Mais de 5 mil policiais estão no centro da cidade. Helicópteros também auxiliam na operação.

Na praça de Slavija, os agentes utilizaram gás lacrimogêneo para dispersar 150 pessoas. Mais tarde, o mesmo grupo destruiu um veículo policial e quebrou vidros de dois ônibus. Em outras regiões do centro, extremistas quebraram contêineres, automóveis e postes de energia elétrica. Eles ainda incendiaram o prédio da sede do Partido Democrático (DS), o principal da coalizão governante.

O ministro para os Direitos Humanos e das Minorias, Svetozar Ciplic, assim como outros membros do Governo e deputados sérvios, representantes de ONGs e internacionais, participaram da passeata. Ao fim do desfile, os participantes se reuniram no Centro de Cultura Estudantil, no centro de Belgrado, onde realizam uma festa.

A igreja ortodoxa sérvia se mostrou contrária à organização da parada gay e da expressão pública da orientação sexual, mas manifestou-se contrária à violência a essas pessoas. Algumas organizações ultradireitistas exigiam das autoridades o cancelamento "da vergonhosa e desnecessária" manifestação, e realizaram protestos "em defesa da família" e "passeatas de resposta" ao desfile dos homossexuais.

Nos últimos dias, em Belgrado e outras cidades sérvias, são vistos inúmeros cartazes com mensagens ofensivas e ameaças aos homossexuais.



