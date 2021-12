Chinesa traída deixa marido e irmã nus no meio da rua

A chinesa Ting Su, de 29 anos, deixou o marido e a irmã gêmea sem roupas em via pública. O fato aconteceu depois que ela flagrou os dois fazendo sexo dentro de um carro.

Segundo informações do jornal inglês The Mirror, Ting Su obrigou os dois a saírem do carro e fugiu. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento.

O traidor Cheng Su, de 30 anos, foi rastreado pela mulher por meio de um aplicativo de celular. Ainda de acordo com o jornal, o caso dele com a irmã começou quando sua esposa teve filhos gêmeos. Depois o flagra, o casal deu entrada no processo de divórcio.

adblock ativo