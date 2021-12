Chinesa recebe transplante de rosto criado no seu peito

Uma chinesa de 17 anos recebeu o transplante de um rosto que cresceu em seu peito na China. A jovem Xu Jianmei teve o rosto desfigurado em um incêndio quando tinha 5 anos. O fogo atingiu o queixo, pálpebras e parte da orelha direita.

Ao tomar conhecimento do caso da jovem, uma equipe médica do Hospital de Fujian decidiu ajudá-la. Eles ofereceram o tratamento em que desenvolveriam um novo rosto no peito da chinesa.

Para isso, eles retiraram tecido de uma de suas pernas. Os médicos removeram um vaso sanguíneo da coxa da jovem e implantaram no peito. Depois, implantaram um dilatador de pele para produzir o novo rosto.

O procedimento foi finalizado nesta segunda, 21, com o transplante na jovem.

