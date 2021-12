Chinesa carrega avó todos os dias para o trabalho

O amor de uma neta pela avó virou uma história de exemplo e superação na China. Todos os dias, Huang Li Hua, de 24 anos, carrega a vovó Wan Zongsiu, de 88, até o trabalho, para não deixá-la sozinha em casa.

Huang tem seu próprio restaurante, juntamente com o namorado, no sudoeste da província de Chongqing. Levar a sua avó é uma forma de agradecê-la pelos cuidados durante a infância, segundo ela.

"Ela nunca me deixou trancada em casa. Se ia ao mercado, visitar um amigo ou trabalhar no campo, ela me levava junto. E eu nunca quis muito mais do que isso. Sempre tive comida boa e muito amor", declarou Li Hua ao jornal britânico Daily Mail.

