China revela imagens que podem ser de avião desaparecido

Imagens de um satélite chinês que buscava imagens do desaparecido vôo 370 da Malaysian Airlines foram divulgadas nesta quarta-feira, 12, e mostram "grandes e flutuantes objetos" no Mar do Sul da China e manchas de combustível na água.

O material foi revelado cinco dias depois que o Boeing 777 desapareceu sem deixar sinais, na manhã de sábado, 8, mas foram feitas no domingo, 9.

Os chineses informaram a descoberta do que eles chamaram de "três objetos flutuantes suspeitos", além de outra imagem do que parece mostrar uma mancha de óleo na área circundante.

Os destroços suspeitos estão localizados a meio caminho entre a Malásia e o Vietnã, próximo à rota que o avião deveria ter seguido.

adblock ativo