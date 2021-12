China multa produtores de leite infantil por cartel

A China anunciou nesta quarta-feira, 7, fortes multas a seis fabricantes de leite infantil, a maioria estrangeiros, por um cartel de preços, no momento em que o setor é afetado por escândalos.

As americanas Mead Johnson e Abbott, a chinesa Biostime, a neozelandesa Fonterra, a holandesa Friesland e a Dumex, filial da francesa Danone, foram multadas em 670 milhões de iuanes (108 milhões de dólares), anunciou a Comissão Estatal para o Desenvolvimento e a Reforma (NDRC).

Segundo a agência estatal Xinhua, as multas representam um "recorde" na China por um caso de violação das regras de concorrência, em um setor muito sensível para os consumidores chineses.

As empresas condenadas "adotaram preços mínimos para os distribuidores" e "aplicavam represálias" contra os que não entravam no jogo, afirma um comunicado da NDRC.

"Prejudicaram o funcionamento ordenado da livre concorrência de mercado e afetaram os interesses dos consumidores", conclui a instituição.

Esta não é a primeira vez que o setor é afetado por escândalos. Em 2008, a contaminação do leite com melamina matou seis crianças e afetou 300.000.

O grupo neozelandês Fonterra admitiu no fim de semana que alguns produtos lácteos estavam contaminados com uma bactéria potencialmente mortal, gerando preocupação na China e na Ásia.

A empresa anunciou nesta quarta-feira que todos os lotes suspeitos já foram retirados dos mercados.

Milhões de famílias chinesas perderam a confiança no leite infantil produzido no país e privilegiam as marcas estrangeiras, mas os novos escândalos representam um novo golpe para a imagem destas empresas no maior mercado de leite materno do mundo.

Nos últimos anos, o sucesso das vendas de laticínios importados foi acompanhado por uma forte alta dos preços.

As autoridades chinesas multaram a Mead Johnson em 204 milhões de iuanes (US$ 33 milhões) e a Dumex em 172 milhões de iuanes.

A chinesa Biostime, com sede em Cantão, terá que pagar 163 milhões de iuanes, o que representa 6% de seu faturamento anual.

A Abbott foi multada em 77 milhões de iuanes, a FriesdlandCampina em 48 milhões e a Fonterra em 4,5 milhões.

Após a divulgação do início da investigação, Abbott e Royal Friesland Campina - produtora holandesa da marca Friso - anunciaram imediatamente importantes reduções dos preços. A Danone disse que faria o mesmo com a Dumex.

A Wyeth Nutrition, filial da gigante Nestlé, um braço da japonesa Meiji e a chinesa Beingmate também reduziram os preços.

A NDRC não multou a Wyeth, a Meiji e a Beingmate pela cooperação na investigação.

As autoridades chinesas também abriram uma investigação contra 60 empresas farmacêuticas locais e internacionais, também suspeitas de estabelecer um pacto para os preços.

